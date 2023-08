Lesão de Neymar vira motivo de disputa CBF x Jorge Jesus

O atacante do Al Hilal foi convocado pelo interino Fernando Diniz mesmo enfrentando questão físicas

Neymar ainda não tem data de estreia no Al Hilal, mas a comissão técnica de Jorge Jesus trabalha com a possibilidade do jogador estar pronto em meados de setembro. O atacante, no entanto, é o pivô de um desconforto entre o treinador português e a CBF.

O camisa 10 da seleção brasileira foi convocado para a rodada dupla de setembro das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, mesmo lesionado, fato que não agradou o técnico Jorge Jesus. Após o empate com o Al Feiha, pelo Campeonato Saudita, o comandante externou a insatisfação com a convocação de Neymar neste estado.

“Já que estamos falando do Neymar, não sei porque está na convocação da seleção do Brasil, um jogador que está lesionado. Se calhar, vão obrigar o Neymar a ir ao Brasil. Não vai jogar, porque não tem condições de jogar. Nem treinar, quanto mais de jogar. Mas sei que está na convocação. Sei que esse é um tema que temos que discutir. Hoje não vejo justificativa nenhuma do Neymar ir ao Brasil, se está lesionado. Ele não treina, como pode (jogar)?”.

Jorge Jesus entende que Neymar precisa de tempo para se recuperar de duas lesões musculares e que o jogador não estaria em condições de entrar em campo contra a Bolívia, no dia 8 de setembro. A CBF discorda. A entidade monitora a situação do atleta e acredita que o jogador estará em plenas condições.

No último domingo, o Al Hilal soltou um comunicado afirmando que Neymar “participou de sessão de treinamento na academia, dentro do programa de reabilitação pelo qual passa após dores musculares". O atleta segue fazendo trabalhos na academia e ainda não participou de nenhuma atividade com o grupo.

Por enquanto, a CBF não planeja fazer nenhuma alteração em relação a Neymar e mantém a expectativa pela apresentação do jogador no início de setembro. Os convocados de Fernando Diniz não farão atividades no Rio de Janeiro e vão se apresentar diretamente em Belém, no Pará, onde o Brasil encara a Bolívia. Em seguida, o time viaja para Lima, no Peru, onde encara os donos da casa.