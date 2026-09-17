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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Lesão afasta astro da Inglaterra da lista de Tuchel

Inglaterra
Inter de Milão
J. Stones
T. Tuchel
England
Itália
Alemanha

Golpe para o time dos Três Leões

John Stones ficará de fora da próxima lista da seleção inglesa comandada pelo técnico Thomas Tuchel, depois que seu clube, a Inter de Milão, confirmou que o zagueiro sofreu uma lesão na coxa.

Tuchel, técnico da seleção inglesa, deve anunciar amanhã, sexta-feira, sua primeira lista desde a Copa do Mundo, e Stones enfrenta agora uma corrida contra o tempo para se recuperar deste revés.

A Inter de Milão confirmou na manhã desta quinta-feira que o jogador de 32 anos sofreu uma distensão muscular nos músculos da coxa esquerda.

De acordo com o publicado pelo jornal "The Sun", o clube italiano afirmou que Stones passou por exames clínicos e diagnósticos, e sua condição deverá ser reavaliada nos próximos dias.

O internacional inglês se lesionou durante a emocionante vitória da Inter por 5 a 3 sobre a Udinese, na noite de segunda-feira.

O jornal acrescentou: "Foi um revés especialmente frustrante para Stones, que fez sua primeira partida como titular pela Inter após ingressar no gigante da Série A vindo do Manchester City".

Relatos da imprensa na Itália indicaram que Stones pode enfrentar um período de ausência de aproximadamente um mês.

Isso deixará Tuchel em apuros para escolher o substituto enquanto se prepara para revelar sua lista, já que a Inglaterra enfrenta uma agenda apertada na Liga das Nações da Europa contra Espanha, República Tcheca e Croácia durante a data Fifa.

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