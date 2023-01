Leonardo Trossard no Arsenal: os detalhes da negociação

O Arsenal está pressionando para contratar o belga do Brighton depois de perder Mudryk, com conversas para um acordo de £ 20 milhões

Os Gunners estão ansiosos para trazer outro atacante antes do final da janela de transferências e tiveram que procurar outro lugar depois de perder Mykhailo Mudryk para o Chelsea. Trossard é visto como uma opção atraente, visto que já está comprovado na Premier League e é conhecido por estar disponível após romper relações com o técnico do Brighton, Roberto De Zerbi.

O Arsenal tem boas relações com Brighton após o acordo que viu Ben White se mudar do Amex Stadium em 2021 e as discussões entre os dois clubes estão aumentando sobre Trossard. As negociações estão em andamento sobre uma taxa que se acredita ser de cerca de £ 20 milhões (cerca de 130 milhões de reais) para o jogador de 28 anos, que tem apenas seis meses restantes em seu contrato com os Seagulls. O Brighton tem a opção de estender seu contrato por mais um ano, o que os coloca em uma posição mais forte durante as negociações, com outros clubes também interessados ​​no atleta belga.

Trossard está atualmente treinando sozinho em Brighton, depois de se desentender com De Zerbi sobre seu desejo de deixar o clube em meio a um interesse generalizado neste mês. Ele não joga desde a derrota para o Arsenal na véspera de Ano Novo .

Falando no início desta semana sobre a situação de Trossard, De Zerbi disse: "Recentemente, ele não deu 100% nos treinos e na jornada, é isso do meu lado. O futebol merece respeito. Não tenho que me desculpar para qualquer coisa. Talvez seu agente queira vendê-lo por uma taxa de transferência mais baixa... certamente, Trossard não me disse a verdade."