Leonardo avisa Zidane: "Mbappé está 100% no PSG. O resto é resto"

Diretor do Paris Saint-Germain afasta qualquer possibilidade de liberar o jogador francês para o Real Madrid. Zidane fez elogios ao jovem nesta semana

Antes do confronto entre e , na terça-feira (26), pela Liga dos Campeões, o técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, expressou a sua admiração pelo atacante Kylian Mbappé. Perguntado sobre a situação, o diretor esportivo do , Leonardo, foi muito claro.

"Ele disse, mas eu não vi. A única coisa que sei é que o Mbappé fica aqui 100%. Ele está 100% aqui no PSG. Ele é um jogador do Paris Saint-Germain, o resto é o resto. Sobre sua extensão [de contrato], veremos", disse o líder brasileiro à RMC Sport.

Apesar desse discurso, ainda Leonardo não gostou dos comentários feitos por Zidane sobre o atacante de 20 anos.

"Se Mbappé pode se apaixonar pelo estádio Santiago Bernabéu, você sabe que eu o conheço há muito tempo, certo? Não é a primeira vez que ele vem aqui, mas eu estou apaixonado por ele, pela pessoa que é. Ele veio aqui por um longo tempo, então aqui está, não é a primeira vez que ele veio, mas amanhã ele virá como um adversário, não posso dizer mais nada", disse o técnico do Real Madrid, às vésperas do jogo com o PSG.