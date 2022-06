Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, é oferecido à Fiorentina

Zagueiro de 26 anos se destaca pelo time de Bragança Paulista e pode se transferir para a Europa no mercado da bola

O zagueiro Léo Ortiz, que pertence ao Red Bull Bragantino, foi oferecido à Fiorentina, da Itália, no mercado da bola, conforme apurado pela GOAL.

O nome foi levado ao clube italiano por um grupo de empresários. Eles fariam a intermediação do negócio envolvendo o jogador de 26 anos. Destaque da equipe paulista, ele pode se transferir para o futebol europeu na próxima janela de transferências, que será reaberta em julho.

Mais artigos abaixo

O defensor tem contrato com o Red Bull Bragantino até 31 de dezembro de 2026. Ele recusou uma proposta de oito milhões de euros (R$ 43,4 milhões na cotação atual) do Tigres, do México. A oferta foi formalizada em janeiro deste ano. Em março, renovou o seu compromisso com o clube, recebendo inclusive uma valorização salarial.

Léo Ortiz acredita que pode defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Ele recebeu convocações de Tite durante as Eliminatórias Sul-Americanas e também amistosos. Por isso, confia que seguirá na lista para o torneio que ocorre em novembro.

Em 2022, Léo Ortiz fez 26 jogos pelo Red Bull Bragantino, sendo 25 na condição de titular. O atleta ainda marcou um gol pela equipe, diante do Atlético-GO, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.