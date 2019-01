Leo Baptistão é anunciado como reforço de clube chinês

Atacante brasileiro deixa o Espanyol rumo ao Wuhan Zall

O Espanyol anunciou a transferência de Leo Baptistao para o Wuhan Zall, da segunda divisão chinesa.

Em duas temporadas e meia no clube espanhol, o atacante brasileiro participou de 86 jogos e marcou 18 gols.

Formado na Portuguesa, Léo Baptistão chegou na Espanha em 2008 para jogar no Rayo Vallecano. De lá, passou pelo Atlético de Madrid, Bétis e Villarreal antes de desembarcar no Espanyol.

De acordo com a imprensa espanhola, o clube chinês pagou cerca de seis milhões de euros pelo passe do jogador, que marcou o seu último gol no embate com o Betis, pelas quartas de final da Copa do Rei.