Lens x Arsenal: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Champions League 2023/24

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (3), pela segunda rodada da fase de grupos; veja como acompanhar na TV e na internet

O Arsenal visita o Lens nesta terça-feira (3), às 16h (de Brasília), no Stade Bollaert-Delelis, na França, pela segunda rodada do Grupo B da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

Classificado para a próxima fase da Copa da Liga Inglesa e embalado com a goleada aplicada sobre o Bournemouth por 4 a 0 na Premier League, o Arsenal volta as atenções para a disputa da Liga dos Campeões. Na liderança do Grupo B, com três pontos, os Gunners venceram o PSV por 4 a 0 na rodada de estreia.

Do outro lado, o Lens, que vem de duas vitórias consecutivas no Campeonato Francês, busca o primeiro triunfo na Champions. Na vice-liderança, com um ponto, a equipe francesa empatou com o Sevilla por 1 a 1 na primeira rodada.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Lens: Brice Samba; Rubén Aguilar, Kevin Danso, Facundo Medina, Jonathan Gradit; Deiver Machado, Nampalys Mendy, Angelo Fulgini, Andy Diouf, Florian Sotoca e Elye Wahi. Técnico: Franck Haise.

Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Zinchenko; Odegaard, Declan Rice, Vieira; Saka, Gabriel Jesus, Trossard. Técnico: Arteta.

Desfalques

Lens

Massadio Haidara, David Costa, Jimmy Cabot e Wuilker Farinez, machucados, estão fora.

Arsenal

Jurrien Timber e Thomas Partey, lesionados, são desfalques.

Quando é?