Lennart Karl teve que desistir de participar da Copa do Mundo com a Alemanha. O atacante de 18 anos do Bayern de Munique se lesionou na sexta-feira durante um treino da seleção nacional e definitivamente não participará da fase final do torneio. O técnico Julian Nagelsmann já indicou um substituto.

O susto aconteceu no início do dia, quando Karl se lesionou durante o treino. O atacante foi levado imediatamente ao hospital para exames, após o que Nagelsmann já demonstrou pouca confiança em um desfecho positivo. “Não parece nada bom”, disse o técnico.

Pouco tempo depois, ficou claro que as preocupações eram justificadas. Karl não está em condições físicas para participar da Copa do Mundo e, por isso, sai da seleção alemã. Para o jovem atacante, isso representa um revés particularmente doloroso, já que ele havia se destacado de forma expressiva durante a preparação.

Nas últimas semanas, Karl era considerado uma das surpresas da seleção de Nagelsmann. O atacante impressionou nos treinos e nos jogos-treino e parecia um candidato sério a ter tempo de jogo durante o torneio. Na semana passada, ele ainda estava no time titular na vitória por 4 a 0 no jogo-treino contra a Finlândia.

A Federação Alemã não demorou a indicar um substituto. Segundo Florian Plettenberg, da Sky Sport, Assan Ouedraogo será adicionado à seleção para a Copa do Mundo. O meio-campista de 20 anos do RB Leipzig inicialmente ficou de fora da seleção definitiva por pouco.

Nagelsmann já informou Ouedraogo pessoalmente sobre sua convocação. Seu clube, o RB Leipzig, também foi informado. O jogador da seleção juvenil alemã está atualmente de férias na Espanha, mas se apresentará o mais rápido possível à seleção nacional em Chicago.

Para Ouedraogo, que disputou em novembro sua única partida pela seleção alemã até o momento, isso representa a realização inesperada de um sonho.