Lenda do Tottenham acredita que Harry Kane vai seguir passos de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi em longevidade

Atacante inglês é capaz de conquistar a mesma longevidade de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi na carreira como jogador, diz ex-capitão do clube londrino

O QUE ACONTECEU?

Harry Kane não deve pendurar as chuteiras tão cedo. Essa é a opinião de Ledley King, lenda do Tottenham que viu o atual capitão da Inglaterra se formar nas categorias de base dos Spurs. Kane deixou o norte de Londres em 2023 e quebrou seu jejum de títulos ao conquistar a Bundesliga na última temporada com o Bayern de Munique.

O CONTEXTO

Aos 31 anos, o artilheiro segue em altíssimo nível, acumulando mais Chuteiras de Ouro agora na Alemanha. Ele tem contrato com o clube bávaro até 2027.

VOCÊ SABIA?

O jogo de Kane nunca teve futebol baseado em velocidade, e ele sempre se mostrou confortável em recuar e atuar como criador de jogadas. Isso deve ajudá-lo a se manter no mais alto nível até perto dos 40 anos — a exemplo de Ronaldo e Messi.

O QUE LEDLEY KING

Ex-capitão dos Spurs, King afirmou ao OLBG: "Não acho que Harry Kane vá encarar a próxima Copa do Mundo como sua última. Tive a chance de conviver com ele e ver de perto o quão profissional ele é, a atenção que dá aos detalhes", iniciou. Ele realmente se prepara para os grandes momentos, para colocar seu nome ao lado dos melhores, então certamente está ansioso por isso, mas não acho que ele veja esse torneio como o último".

Continuou: “A forma como ele joga, sua inteligência, capacidade de passe, a maneira como recua para atuar como um camisa 10... tudo isso permitirá que jogue por muito tempo ainda, talvez até o final dos seus 30 anos, mantendo impacto em campo".

"A técnica dele não vai desaparecer — a visão de jogo, o chute, tudo isso permanece. Teddy Sheringham foi um cara que jogou até bem tarde, e vejo o Harry evoluindo para um perfil parecido", avaliou. “Ele vai parar de atacar tanto o espaço, como faz hoje, mas sempre teve um bom equilíbrio entre ir às costas da defesa e buscar o jogo mais curto. Sempre vi o Harry como alguém que jogaria até bem tarde na carreira. Ainda há muito futebol nas pernas dele.”

O QUE VEM POR AÍ PARA HARRY KANE?

Kane já declarou publicamente o desejo de disputar o próximo Mundial de Clubes da Fifa, que só acontecerá em 2029 — e possivelmente no Brasil. A tendência, portanto, é que o craque ainda desfile pelos gramados por mais algum tempo.