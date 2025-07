Lenda do Real Madrid diz o que Xabi Alonso precisa fazer com Jude Bellingham no Real Madrid

Ex-jogador afirma que o clube não deve recuar Bellingham e destaca seu “instinto especial” perto do gol

O QUE ACONTECEU

Jude Bellingham brilhou em sua temporada de estreia no Santiago Bernabéu, marcando 23 gols e sendo decisivo nas conquistas da La Liga e da Champions League. Na última temporada, sua produção ofensiva caiu ligeiramente, com 15 gols anotados.

O CONTEXTO

Ainda não se sabe quando o meio-campista inglês estará novamente disponível para atuar pelo Real Madrid. Após a participação no Mundial de Clubes, Bellingham, de 22 anos, deve passar por uma cirurgia no ombro, problema que já o acompanha há algum tempo.

VOCÊ SABIA?

O técnico Xabi Alonso planeja utilizar Bellingham em uma função mais recuada, destacando sua habilidade com a bola e leitura de jogo. No entanto, há quem defenda que o jogador, com seu faro de gol, atue mais avançado, perto da área adversária.

O QUE SALGADO DISSE?

Ídolo do Real Madrid, Michel Salgado é um dos que acreditam que Bellingham rende mais próximo do gol:

“Eu preciso de Bellingham perto da área. Não preciso dele voltando para buscar jogo ou participando tanto da construção. Ele já mostrou, no primeiro ano, que tem um instinto especial para invadir a área e decidir,” disse ao GIVEMESPORT.

“Com Xabi Alonso, acho que ele vai cumprir esse papel. Ele será o jogador-chave atrás de Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. Vamos ver um Bellingham diferente — e, com certeza, a sua melhor versão.”

O QUE VEM AÍ PARA BELLINGHAM?

Neste verão europeu, Bellingham ganhou a companhia de um velho amigo: o também inglês Trent Alexander-Arnold, que se juntou ao elenco merengue. Ainda não se sabe quando os dois voltarão a atuar juntos após a disputa do Mundial de Clubes.