"Lenda mais gente boa" - Kevin de Bruyne e Virgil van Dijk se derretem ao encontrar Ronaldo durante férias

Craques se encontram com ídolo da seleção brasileira durante intertemporada na Europa; veja

O QUE ACONTECEU?

O belga Kevin De Bruyne está aproveitando merecidas férias após encerrar sua passagem de dez anos pelo Manchester City. Aos 33 anos, ele deixou o clube inglês ao fim de seu contrato.

O CONTEXTO

Isso abriu caminho para que ele fechasse contrato com o Napoli, atual campeão do Campeonato Italiano. E antes de se apresentar na Itália, o meio-campista decidiu viajar com a família para curtir o verão europeu.

VOCÊ SABIA?

Durante as férias, De Bruyne se encontrou com o capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, que também celebra o título da Premier League com os Reds. Apesar da rivalidade entre City e Liverpool, os dois são amigos próximos há anos.

OS RUMORES

Em meio ao período 'off', De Bruyne e Van Dijk ainda cruzaram com Ronaldo Fenômeno, ídolo da seleção brasileira e do Real Madrid. KDB descreveu o brasileiro como "a lenda mais gente boa do futebol".

O QUE VEM POR AÍ PARA DE BRUYNE?

De Bruyne, que foi especulado por clubes da MLS e da Arábia Saudita após sua saída do City, assinou contrato de dois anos com o Napoli e tentará o bicampeonato italiano em 2025/26, sob o comando de Antonio Conte.