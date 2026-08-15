O holandês Crysencio Summerville, novo ponta do Al-Hilal, foi alvo de fortes críticas de um dos astros do Zaeem após sua estreia oficial na vitória sobre o Al-Faisaly, pelo placar de 4 a 2, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Saudita de Roshn.

O ponta holandês havia sido titular contra o Al-Faisaly, mas desperdiçou de forma estranha uma chance clara no segundo tempo, o que provocou uma onda de críticas contra ele, apesar de ter conquistado um pênalti.

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Nasser Al-Shamrani, ex-astro do Al-Hilal, disse em declarações no programa "Doreena Ghair": "Summerville não sabe finalizar da maneira ideal, e acredito que ele ficará no banco como reserva de Salem Al-Dawsari quando este voltar da lesão".

E acrescentou: "Salem Al-Dawsari é um jogador magnífico e sabe finalizar da melhor maneira possível. Joguei com ele no início de sua ascensão ao time principal, e ele era parecido com Summerville nesse aspecto, mas seguiu trabalhando até passar a finalizar as jogadas de forma brilhante".

E concluiu: "Summerville deveria ter marcado em pelo menos uma chance, mas foi extremamente avarento".