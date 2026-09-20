Lenda do Al-Hilal: esse jogador não pode ser comparado a Riyad Mahrez

Nasser Al-Shamrani, ex-astro do Al-Hilal e da seleção saudita, fez declarações polêmicas após a derrota do Al-Ahli para o Sundowns, criticando o português Francisco Trincão, ponta do Al-Ahli, por causa das chances que desperdiçou durante a partida, ao mesmo tempo em que ressaltou a dificuldade de compará-lo ao argelino Riyad Mahrez.

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As críticas de Al-Shamrani vieram após a derrota do Al-Ahli para o Sundowns pelo placar de 2 a 1, em um confronto que viu o time desperdiçar uma série de chances, especialmente nos períodos em que buscava voltar à partida e igualar o marcador.

Al-Shamrani disse em declarações no programa "Doreena Ghair": "Sinceramente, Trincão desperdiçou muitas chances fáceis, e não sei como ele fez isso, pois essas partidas exigem um jogador decisivo", apontando para a importância de os jogadores ofensivos terem a capacidade de aproveitar as chances nos grandes confrontos.

O ex-astro do Al-Hilal acrescentou: "Não posso culpá-lo em grande parte, mas ele não pode ser comparado a Riyad Mahrez de forma alguma", em referência à diferença que ele enxerga entre o ponta português e o argelino, especialmente no que diz respeito à capacidade de decisão e à influência nas partidas importantes.

As declarações de Al-Shamrani surgem em um momento em que Trincão enfrenta uma pressão crescente no Al-Ahli, sobretudo depois que o nome do jogador foi associado, desde sua chegada ao time, à missão de compensar a saída de Mahrez, que deixou uma grande marca no Al-Ahli no período anterior e foi um dos principais destaques do time em suas conquistas continentais.

A derrota para o Sundowns reacende o debate sobre a capacidade de Trincão de apresentar a influência que se espera dele nas grandes partidas, diante da necessidade do Al-Ahli de um jogador capaz de transformar chances em gols e fazer a diferença quando são os pequenos detalhes que decidem os confrontos.