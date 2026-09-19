Lenda da Arábia Saudita: o técnico do Al Ahli deve ser demitido após o choque diante do Sundowns!

Hussein Abdulghani, ídolo do Al Ahli e ex-jogador da seleção da Arábia Saudita, disparou contra Marino Pušić, técnico do time, após a derrota para o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, pelo placar de 2 a 1, nas disputas da Copa Intercontinental de Clubes, atribuindo ao treinador grande parcela de responsabilidade pela queda do time depois da acentuada retração no segundo tempo.

Abdulghani considerou que o Al Ahli apresentou um nível destacado durante a primeira metade da partida, mas perdeu muito de sua força após o intervalo, diante da incapacidade de Pušić de lidar com o desenrolar do jogo ou de explorar os espaços que surgiram atrás da defesa do Sundowns, afirmando que as intervenções do treinador não ajudaram o time a voltar ao seu nível.

Abdulghani disse em declarações no programa "Nadina": "Derrota dolorosa para o time. No primeiro tempo, o Al Ahli entrou de forma brilhante, mas no segundo tempo Pušić decepcionou o time, pois ele foi resignado, não teve nenhuma reação e falhou em explorar os espaços atrás do Sundowns".

O ex-ídolo do Al Ahli acrescentou: "Eu sabia que o Sundowns iria marcar, era uma questão de tempo. E as intervenções técnicas do treinador no segundo tempo foram estranhas. Brendarenko entrou no jogo e não foi bem, e eu não sei o motivo de sua participação".

Leia também: Fúria saudita: choque do Al Ahli diante do Sundowns reabre o caso de Marrocos e Senegal

Abdulghani prosseguiu com suas críticas a Pušić, considerando que o treinador não leu o clima da partida da forma necessária, e que suas decisões técnicas contribuíram para aumentar o sofrimento do Al Ahli em vez de ajudá-lo a lidar com a pressão do Sundowns, chegando por fim a uma posição clara sobre o futuro do técnico no time.

E disse: "Pušić não lidou com a partida com lógica, ele foi ruim a um grau elevado. É um treinador ardiloso e não sabe lidar com o clima da partida, e as intervenções do treinador causaram o prejuízo ao Al Ahli".

O astro do Al Ahli e ex-jogador da seleção da Arábia Saudita definiu sua posição sobre a permanência de Pušić, afirmando que o que o treinador apresentou durante o último período, do seu ponto de vista, não lhe dá justificativa para voltar a comandar o time, especialmente após a derrota diante do Sundowns e a forma como lidou com os acontecimentos da partida.

Abdulghani encerrou suas declarações com uma mensagem contundente, afirmando: "Pušić não deve voltar com o time depois da série de catástrofes que cometeu", em uma crítica direta ao treinador após a derrota que privou o Al Ahli de conquistar um resultado positivo diante do campeão da África.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"