Lembra dele? Lucão, ex-São Paulo, é alvo de proposta do Juárez, do México

O FC Juárez, do México, fez uma proposta para contratar Lucão por uma temporada. O zagueiro ex-São Paulo disputou a última Série B pelo CSA e ficou livre no mercado agora neste final de ano, após cumprir o vínculo válido até o fim de novembro.

Neste momento, Lucão analisa a possibilidade de aceitar ou não a proposta do clube mexicano. Pelo CSA, ele fez quatro gols e disputou 55 partidas em 2021, temporada com mais jogos de toda a carreira do atleta de 25 anos.

Lucão terminou 2021 em alta na campanha com o CSA, quinto colocado da Série B, com 62 pontos, dois abaixo do Avaí, quarto colocado e último time a garantir o acesso para a Série A de 2022.

Revelado na base do São Paulo, Lucão passou por Estoril (Portugal) Goiás e CSA. O Corinthians chegou a praticamente acertar a contratação do zagueiro, mas recuou e desistiu da transferência.