A controvérsia sobre o local que sediará a final da Copa do Mundo de 2030 continua mais aberta do que nunca.
Embora inicialmente se acreditasse que a partida decisiva do Mundial seria realizada na Espanha de forma quase certa, com o estádio Santiago Bernabéu sendo considerado o candidato mais forte e o estádio Spotify Camp Nou como outra opção, a possibilidade de a final acontecer no novo Grande Estádio Hassan II, no Marrocos, parece cada vez maior.
O jornal Sport publicou declarações de Fouzi Lekjaa, presidente da Federação Marroquina, que revelou as intenções de seu país de sediar a grande partida final.
Lekjaa afirmou que o Grande Estádio Hassan II terá capacidade maior que o Spotify Camp Nou e o Santiago Bernabéu para receber os torcedores, já que o estádio localizado em Benslimane contará com arquibancadas com capacidade para 115 mil espectadores, enquanto a capacidade do estádio do Barcelona será de 105 mil espectadores, e o estádio do Real Madrid comporta cerca de 78 mil.
Durante declarações feitas em um evento eleitoral do partido Autenticidade e Modernidade, poucos dias antes das eleições legislativas marroquinas, Lekjaa afirmou: "Vamos mobilizar todas as instituições e todos os marroquinos para que o Marrocos sedie a final da Copa do Mundo de 2030, custe o que custar."
Cerca de 10 dias antes, Lekjaa já havia chegado ao ponto de afirmar que Benslimane teria a honra de organizar a final da Copa do Mundo de 2030.
Além disso, há outro argumento principal que joga a favor da opção marroquina para sediar a partida final do Mundial: o estádio estará pronto antes do Spotify Camp Nou, o que permitirá testá-lo com a realização de grandes eventos.
Já se espera, de fato, que a construção do Grande Estádio Hassan II seja totalmente concluída até 2027, a um custo estimado que ultrapassa os 450 milhões de euros.
Ainda assim, é provável que tenhamos de esperar até o próximo ano ou até 2028 para conhecer a decisão final da Federação Internacional de Futebol, com Espanha e Marrocos entre os países candidatos a sediar a partida final.
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