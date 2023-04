Leila Pereira é torcedora do Palmeiras e Vasco? Entenda essa história

A presidente do Palmeiras nasceu no Rio de Janeira e foi criada em família de torcedores cruz-maltinos antes de virar alviverde

Presidente do Palmeiras e parceira do clube alviverde, através do investimento feito por suas empresas, Leila Pereira se transformou em uma das dirigentes mais famosas do Brasil – cortesia, dentre tantas coisas, do grande número de títulos conquistados desde a entrada da Crefisa na vida palmeirense.

Mas desde o momento em que apareceu com maior imponência na política do Palmeiras, existe um boato de que Leila, nascida em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, seria torcedora do Vasco da Gama. A dirigente falou sobre as suas ligações afetivas com o Gigante da Colina em entrevista ao programa Conversa com Bial, mas garantiu que, apesar de ter sido criada em uma família vascaína, jamais torceu pelo clube de Sâo Januário.

Segundo Leila, a sua paixão por um clube de futebol nasceu junto do amor pelo seu marido, José Roberto Lamacchia, palmeirense fanático.

“Eu tenho muito carinho pelo Vasco, ainda bem que somos torcidas irmãs”, afirmou. “Mas eu nunca fui vascaína, e eu sou palmeirense por causa do meu marido, que é um grande palmeirense. Conheci ele muito nova, muito jovem”, disse Leila.

Em meio ao histórico de amizade entre as torcidas de Vasco e Palmeiras, Leila também foi tietada por torcedores cruz-maltinos na partida entre os clubes no Maracanã, pelo Brasileirão 2023.