Leila e Landim discordam na divisão do dinheiro da LIBRA; unanimidade é o entrave

Presidente do Palmeiras fez críticas ao mandatário do Flamengo

As reuniões para a criação da LIBRA, Liga do Futebol Brasileiro, seguem a todo vapor, mas algumas discordâncias estão atrasando o processo. A mais recente delas é o embate entre Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, sobre a regra da unanimidade, que ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira (14), após provocação pública da mandatária do Verdão.

A postura de Rodolfo Landim tem causado certo desconforto entre os integrantes da LIBRA, mas foi Leila Pereira quem verbalizou isso. No último encontro, a presidente do Palmeiras rebateu o rubro-negro e disse que ele “queria tudo para ele”. A informação foi trazida primeiramente pelo jornal “O Globo” e confirmada pela GOAL.

A GOAL soube ainda que outros presidentes também estão incomodados com a postura de Landim, mas preferiram manter o silêncio para não atrapalhar o desenvolvimento do projeto neste momento. Uma fonte da reportagem revelou que o presidente do Flamengo é “muito centralizador” e quer que sempre seja feita a sua vontade.

Outra fonte revelou que a postura do presidente do Flamengo tem, sim, atrapalhado o avanço da LIBRA, mas que isso seria algo contornável. O principal ponto de discordância é sobre a unanimidade. O movimento surgiu com uma regra de que a divisão do dinheiro teria que ser decidida de forma unânime.

Leila Pereira é a favor da mudança desta regra. A presidente do Palmeiras deseja que a divisão seja decidida pela maioria. Landim discorda e quer a manutenção da regra de unanimidade. Este é o ponto central do embate. Durante a apresentação de reforços do Palmeiras nesta sexta-feira, Leila provocou Landim publicamente.

“Sempre me dei bem com o Landim, mas preciso me posicionar. Vou dar um exemplo prático: na LIBRA, determinados assuntos precisam ser decididos por unanimidade. Sou contra a unanimidade, quando isso acontece você não vai decidir nada. Tenho certeza que 99% dos clubes são [contra], o Flamengo não é. Tentamos votar o fim dessa unanimidade para que seja por maioria. O presidente do Flamengo foi contra, mas porque tudo tem que ser do jeito que o Flamengo quer. A soberba do Flamengo é enorme, eles precisam baixar a bola. Não é assim que se faz um futebol saudável, não pode um dirigente por vaidade ficar com picuinha boba”, disse a mandatária.

Leila também utilizou os resultados recentes do Flamengo dentro de campo para alfinetar o clube. “Se tem determinados clubes que se acham melhores e acham que o futebol brasileiro é pequeno para eles, que vão jogar na Europa. Lá o Real Madrid está esperando... trouxeram o Marcelo que fez um estrago danado... não aguentei”.

As declarações de Leila Pereira não caíram bem dentro da diretoria do Flamengo. Landim, inclusive, argumenta que a presidente do Palmeiras assinou o estatuto da LIBRA com a regra da unanimidade e que agora uma alteração seria mudar a regra com o “jogo rolando”.

O tema unanimidade ainda será bastante discutido entre os clubes da LIBRA. Leila pede apoio para mudar a regra. Há uma nova reunião em pauta, mas ainda sem data marcada. Fazem parte da LIBRA os seguintes clubes: Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Bragantino, Sampaio Corrêa, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória.