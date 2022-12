Leicester x Newcastle ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (26), pelo 'Boxing Day' da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Newcastle visita Leicester City na Premier League no Boxing Day, nesta segunda-feira (26), às 12h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalado com cinco vitória consecutivas no Inglês, o Newcastle aparece na terceira posição, com 30 pontos conquistados, sete a menos que o líder Arsenal, enquanto o Leicester, em 13º, com 17 pontos, vem de classificação às quartas de final da Copa da Liga, ao eliminar o ML Dons por 3 a 0.

Em 130 jogos disputados entre as equipes, o Newcastle registra 54 vitórias, contra 48 do Leicester City, além de 28 empates. No último encontro, válido pela Premier League 21/22, o Newcastle venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Leicester: Ward; Castagne, Amartey, Faes, Thomas; Soumare; Albrighton, Tielemans, Dewsbury-Hall, Barnes; Daka.

Escalação do provável Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Guimaraes, Willock; Almiron, Wilson, Joelinton.

Desfalques

Leicester City

James Maddison, Jonny Evans, Ryan Bertrand, Ricardo Pereira e James Justin, lesionados, seguem como desfalques.

Newcastle

Alexander Isak, Emil Krafth e Paul Dummett, lesionados, também estão fora.

Quando é?

• Data: segunda-feira, 26 de dezembro de 2022

• Horário: 12h (de Brasília)

• Local: King Power Stadium – Leicester, ING

• Arbitragem: JARRED GILLETT (árbitro), NEIL DAVIES e SIMON LONG (assistentes), SAMUEL BARROTT (quarto árbitro) e PETER BANKES (AVAR)