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Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

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Lei do "jogo proibido": Uefa veta duelo em Anfield entre Liverpool e Real Madrid

Real Madrid
Liverpool
Liga dos Campeões
Espanha
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A eletrizante disputa do sorteio da Liga dos Campeões da Europa

Lei da "partida proibida" agita o sorteio da Champions: Uefa veta o confronto de Anfield entre Liverpool e Real MadridEm uma decisão sem precedentes que mudará o formato do sorteio da Liga dos Campeões da Europa, a União das Federações Europeias de Futebol, a Uefa, revelou uma nova lei que vai privar os torcedores do futebol de um dos confrontos mais clássicos do continente.

As atenções se voltam nesta quinta-feira para a cerimônia do sorteio da fase de grupos, na qual as equipes ficarão conhecendo seu caminho nas oito primeiras partidas (quatro em casa e quatro fora), mas o Real Madrid e o Liverpool já sabem de antemão que o confronto entre eles no estádio de Anfield é impossível nesta temporada.

O motivo remonta a uma nova regra aprovada pela Uefa para evitar a repetição enfadonha, já que a entidade busca não repetir a mesma partida no mesmo estádio em três edições consecutivas. Com base nisso, ficam excluídas do terceiro sorteio as partidas que já foram disputadas duas vezes seguidas no mesmo estádio.

Segundo o jornal espanhol "Sport", essa lei se aplica exatamente ao confronto entre Liverpool e Real Madrid, pois o clube merengue visitou o estádio de Anfield nas duas últimas edições, tendo perdido por 2 a 0 na temporada retrasada e, em seguida, perdido novamente por 1 a 0 na temporada passada em uma partida apagada da equipe branca. Por isso, a Uefa decidiu proteger a competição da repetição do cenário pela terceira vez.

Mas a proibição não é total

A nova lei traz uma exceção interessante: a proibição vale apenas para a realização da partida em Anfield, enquanto permanece aberta a porta para disputá-la no Santiago Bernabéu. E, como os dois últimos confrontos foram realizados na Inglaterra, o sorteio pode colocar o Liverpool no caminho do Real Madrid, mas desta vez em Madri, e não em Liverpool.

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Isso significa que o Real Madrid está garantido de não fazer uma viagem cheia de riscos até Anfield, mas ainda pode receber o Liverpool em sua casa.

A Uefa esclareceu que essa lei vale apenas para a fase de grupos e não abrange as fases eliminatórias. Portanto, se os caminhos do Real Madrid e do Manchester City se cruzarem, por exemplo, apesar de seus confrontos repetidos nas últimas 8 edições, eles terão de jogar um contra o outro sem quaisquer restrições.

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Já o Barcelona não tem nenhuma partida "proibida" nesta temporada, uma vez que não enfrentou o mesmo adversário duas vezes seguidas no mesmo estádio nas duas últimas edições. Mas a lei começará a ser aplicada a ele no futuro: se enfrentar o Paris Saint-Germain em casa neste ano, em Montjuïc, após o confronto da temporada passada, ficará proibido de enfrentá-lo novamente na temporada 2027-2028.

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