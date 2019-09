Lei do ex e 3 a 0 para o PSG; Confira os memes da derrota do Real na Champions

Internet se diverte com derrota dos espanhóis para o time francês; veja os melhores memes

A estreia do na 2019-20 não poderia ter sido pior: goleada por 3 a 0 para o Paris Saint-Germain e a lei do ex, graças aos dois gols de Ángel Di Maria.

O time comandado por Zinedine Zidane que não vive uma boa fase nesta temporada, virou meme nas mídias sociais após o revés no primeiro jogo da fase de grupos da Champions. Confira:

Neymar e Mbappé hoje durante o jogo do Paris contra o Real Madrid. pic.twitter.com/eQaHwh7Nuu — Neymar Daily 🎗 (@njrdaily) September 18, 2019

A vida do Real Madrid na série B não ta fácil kkkkk pic.twitter.com/5Uyoc237d7 — 🦅Vitor Luiz (@VitorLu13) September 18, 2019

imagens exclusivas da defesa do Real Madrid nessa temporada pic.twitter.com/397O8lcA8s — depre madrid (@rmcfdepre) September 18, 2019

3 X 0 Real Madrid, com dois gols do Di María, sem Cavani, Neymar e Mbappé e o primeiro jogo do Navas contra o ex clube. pic.twitter.com/7Tc1YV0KlH — Messi Rebaixado (@MessiRebaixado) September 18, 2019

Enquanto isso na : Paraná 3x0 Real Madrid. pic.twitter.com/NNkwwEDsIY — Grandes momentos do futebol brasileiro (@Momentos_FutBR) September 18, 2019

A CULPA É DESSE CARTAZ AQUI SIM OLHA ISSO PQP ZIKOU O REAL MADRID NO MESMO SEGUNDO EM QUE FOI ESCRITO ESSA BOSTA pic.twitter.com/rTVdpbSymU — 𝒂𝒏𝒂𝒉. 🇪🇸 (@anahrmcf) September 18, 2019

Real Madrid perdendo de 3x0 para o PSG pic.twitter.com/NaYWezv13o — nao vivo em narnia mas gostaria (@dinizamanda1_) September 18, 2019

REALMENTE O REAL MADRID NÃO GANHARIA A SÉRIE B DO BRASILEIRÃO pic.twitter.com/JszGF30u7G — BRASILEIRÃO DA DEPRESSÃO (@br_dadepressao) September 18, 2019

Real Madrid levou uma surra pic.twitter.com/gBYxWX8085 — carlos odeia o mingao (@dnScarlos) September 18, 2019

Eu depois de ver os dois gols do #RealMadrid sendo anulado pic.twitter.com/4nKnsSzmRo — eu que não amo você (@Roxpurple1) September 18, 2019

zidane chegando no vestiário do real madrid antes do jogo pra dar as instruções pic.twitter.com/3up429o6Ct — bruna. (@bluebayoou) September 18, 2019

"Real Madrid estreia com derrota massacrante na Champions e escancara a péssima fase do clube" pic.twitter.com/2ZxVKh5Yqo — Jipeiro de Coque Samurai (@mthlimao) September 18, 2019

Time do Real Madrid no vestiário pic.twitter.com/KrmU5YGdkk — BABUSHKA BOI (@ASAP_trick) September 18, 2019

E o @PSG_inside que abre 3 a 0 no @realmadrid?? 😮



Meunier guarda o dele! pic.twitter.com/UFpP1jhCdu — Goal (@GoalBR) September 18, 2019

Torcida do Real Madrid coloca faixa em Paris. #humor pic.twitter.com/MVaSDkMj24 — Marcela Natra (@marcelanatra) September 18, 2019

REAL MADRID POR QUE VOCÊ ME ODEIA TANTO? pic.twitter.com/NDZP4lEiTI — nara (@crfnara_) September 18, 2019