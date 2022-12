Leeds x Manchester City ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (28), pela 17ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na internet

Fechando a 17ª rodada da Premier League, o Manchester City recebe o Leeds na tarde desta quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), no Elland Road. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Embalado com a classificação às quartas de final da Copa da Liga após a vitória sobre o rival Liverpool 3 a 2, o Manchester City volta as atenções para o Inglês. Os Citizens aparecem na terceira posição, com 32 pontos, seis a menos que o líder Arsenal.

Para o confronto, o técnico Pep Guardiola terá Ederson, Kyle Walker, João Cancelo e Bernardo Silva devem retornar ao time titular, enquanto Phil Foden e Jack Grealish brigam por uma vaga na ponta esquerda.

Do outro lado, o Leeds, na 15ª posição, com 15 pontos - dois menos que o Wolverhampton, equipe que abre a zona de rebaixamento -, vem de derrota para o Tottenham por 4 a 3 antes da paralisação da Copa do Mundo do Qatar.

Em 108 jogos disputados entre as equipes, o Manchester City soma 47 vitórias, contra 43 do Leeds, além de 18 empates. No último confronto entre as equipes, válido pela Premier League 2021/22, o City goleou por 4 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Akanji, Cancelo; Gundogan, Rodri, De Bruyne; B. Silva, Haaland, Foden.

Escalação do provável Leeds: Klaesson; Kristensen, Cooper, Koch, Struijk; Roca, Forshaw; Aaronson, Rodrigo, Harrison; Gelhardt.

Desfalques

Leeds

Tyler Adams, suspenso, Stuart Dallas e Archie Gray, lesionados, seguem como desfalques.

Manchester City

Ruben Dias pode ficar de fora por até um mês depois de sofrer uma lesão no tendão,

Quando é?

• Data: quarta-feira, 27 de dezembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Elland Road – Leeds, ING

• Arbitragem: STUART ATTWELL (árbitro), HARRY LENNARD e DARREN CANN (assistentes), MICHAEL SALISBURY (quarto árbitro) e JARRED GILLETT (AVAR)