Leão estreia bem pelo Galatasaray: participa da jogada do gol de Torreira e provoca uma expulsão

Boa estreia para Rafael Leao. O português, recém-chegado à Turquia vindo do Milan por uma quantia próxima de 40 milhões de euros, foi logo decisivo na estreia com a camisa do Galatasaray, na vitória por 3 a 2 no dérbi contra o Istanbul Basaksehir.





COMO FOI - Leao entrou em campo aos 68 minutos no lugar do russo Batrakov e disputou menos de 30 minutos, mas foi logo fundamental para a vitória do Galatasaray: com o placar em 1 a 1, com os gols de Osimhen, que depois saiu lesionado, com assistência de Torreira, e do ex-Roma Shomurodov, de pênalti, o ex-Milan participou da jogada do segundo gol do próprio Torreira, com um belo passe de canhota para o assistente Jakobs, e depois provocou o vermelho para Bozok, depois do 2 a 2 causado pelo gol contra de Sanchez e antes do 2 a 3 marcado aos 90 minutos por Gabriel Sara. No meio disso, um gol anulado do próprio Sanchez, a bola na trave de Sara e o travessão no último segundo de Karbownik, que poderia ter decretado o empate.





CHAMPIONS E ATATURK - O time de Okan é o primeiro, com 10 pontos, fruto de três vitórias e um empate: agora, para Leao, vem a estreia na Champions League, no campo do Sporting Lisboa, antigo time do seu ex-treinador no Milan, Amorim, e a estreia no Ataturk, na próxima semana, contra o Kocaelispor. O Milan já é uma lembrança.