Leandro Damião é anunciado como reforço do Kawasaki Frontale

Atacante vai jogar no atual bicampeão da J-League que, curiosamente, foi inspirado no Grêmio

A novela finalmente terminou. Depois de muitas especulações e acertar que não iria renovar com o Internacional, Leandro Damião acertou sua transferência para o Kawasaki Frontale, do Japão.

O anúncio foi feito pelo próprio clube japonês em sua página oficial, em português (!), no Facebook.

Mas não se assuste nem ache algo muito curioso. Acontece que o Frontale tem uma inspiração brasileira. O clube foi inspirado no Grêmio e, até 2000, usou emblema e uniformes idênticos ao Tricolor. Na década de 1990, inclusive, Scheidt e Tinga atuaram por empréstimo no Japão e os clubes tinham uma parceria. Escolha dos editores Protestos na França: Ligue 1 adia jogo do PSG e terá apenas três partidas no final de semana

Chelsea suspende quatro torcedores por ofensas raciais contra Sterling

Quando o DAZN vai ser lançado? Como ver a Serie A e a Ligue 1 até lá?

Libertadores em Miami? Por que a final entre Boca e River não será nos Estados Unidos

Com isso, Damião, revelado e ídolo recente do Inter, com boas passagens pelo Colorado, vai jogar em um clube japonês inspirado no Grêmio.

E o atacante chega em um time forte. O Kawasaki Frontale conta com alguns bons jogadores como Kengo Nakamura, Manabu Saito e Yu Kobayashi, e é o atual bicampeão japonês. O time disputará a Asian Champions League em 2019.

O tempo de contrato não foi revelado.