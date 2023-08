LDU x São Paulo: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Copa Sul-Americana

Tricolor volta a campo nesta quinta-feira (24), em Quito; veja como acompanhar na TV e na internet

O São Paulo visita o LDU na noite desta quinta-feira (24), a partir das 19h (de Brasília), na Casa Blanca, em Quito, no Equador, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana 2023. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, do streaming ( veja a programação completa aqui ).

Embalado com a classificação para a final da Copa do Brasil, o São Paulo volta suas atenções para o início das quartas de final da Sul-Americana. Na primeira fase, o Tricolor terminou na liderança do Grupo D, com 16 pontos. Já nas oitavas de final, eliminou o San Lorenzo por 2 a 1 no agregado.

Ainda sem contar com Pablo Maia, com indisposição estomacal, o técnico Dorival Júnior pode optar pela entrada de Luan no time titular. Por outro lado, Lucas e James Rodríguez, foram inscritos no torneio e ficam à disposição.

Já a LDU, que vem de dois empates consecutivos no Campeonato Equatoriano, busca construir uma boa vantagem em casa para decidir a classificação para a próxima fase no Morumbi. Na primeira fase, a equipe terminou na liderança do Grupo A, com 12 pontos, enquanto nas oitavas de final deixou para trás o Ñublense nos pênaltis por 4 a 3.

A partida de volta está marcada para o dia 31 no Morumbi, em São Paulo. Quem avançar terá pela frente, na semifinal, o vencedor do confronto entre Defensa y Justicia x Botafogo.

Prováveis escalações

LDU: Domínguez; Romero Padilla, Ade, Rodríguez e Quiñonez; Piovi, González Baquero, Ibarra, Alzugaray e Alvarado; Guerrero. Técnico: Luiz Zubeldia.

São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Welington; Luan, Alisson (Gabriel Neves), Nestor e Welington Rato (Luciano); Lucas Moura e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Desfalques

LDU

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Pablo Maia, com indisposição estomacal, é desfalque.

Quando é?