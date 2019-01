Lazio tenta a contratação de Malcom, diz jornal

Clube italiano entrou em contato com o Barcelona para manifestar o interesse na contratação do brasileiro

Embora já tenha dito que não pretende deixar o Barcelona pelo menos até o meio do ano, o atacante Malcom segue na mira de vários clubes europeus. O mais recente deles, segundo o diário espanhol Sport publicou neste domingo (6) é a Lazio, da Itália.

De acordo com a publicação, o presidente da Lazio, Claudio Lotito, e o diretor esportivo, Igli Tare, entraram em contato com o Barcelona para manifestar o interesse em Malcom. O clube catalão, contudo, segue dizendo que também não pretende se desfazer do brasileiro.

Em quarto lugar na Serie A, a Lazio busca reforços na atual janela de transferências para ter um elenco forte que possa seguir na briga por uma vaga na próxima edição da Champions League.