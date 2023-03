Lazio x Roma ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes se enfrentam neste domingo (19), pela 27ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Lazio e Roma fazem clássico na tarde deste domingo (19), às 14h (de Brasília), no estádio Olímpico de Roma, pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Classificada às quartas de final da Europa League, a Roma volta as atenções para a Serie A Italiana. Na última rodada, foi derrotada pelo Sassuolo por 4 a 3, e agora busca a recuperação na tabela. Brigando pelo G-4, a equipe soma 47 pontos, dois a menos que a Lazio, que aparece em terceiro.

Sem Ciro Immobile, lesionado, a Lazio pode ter Felipe Anderson novamente entre os titulares, enquanto Adam Marusic, que cumpriu suspensão na última rodada, retorna como lateral-direito. Já a Roma terá o retorno do capitão Pellegrini.

Em 171 jogos disputados entre as equipes, a Roma registra 63 vitórias, contra 46 da Lazio, além de 62 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Campeonato Italiano 2022/23, a Lazio venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Roma: Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

Lazio: Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Alberto; Pedro, Anderson, Zaccagni.

Desfalques

Roma

Marash Kumbulla, expulso contra o Sassuolo, cumprirá suspensão.

Lazio

Ciro Immobile segue lesionado.

Quando é?