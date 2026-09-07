Lautaro: ouvi as palavras de Mbappé e é difícil responder à pergunta de Mourinho

O argentino Lautaro Martínez, atacante da Internazionale, afirmou que conquistar o título da Liga dos Campeões da Europa representa um objetivo realista para sua equipe, ressaltando que ele e seus companheiros precisam apresentar o seu melhor para superar o obstáculo do Real Madrid.

Martínez e seus companheiros do Nerazzurri se preparam para enfrentar o Real Madrid no primeiro confronto pela nova temporada 2026-2027 da Liga dos Campeões da Europa, que será disputado no estádio Santiago Bernabéu na noite de terça-feira.

O capitão da Internazionale concedeu a entrevista coletiva referente às suas avaliações sobre a partida ao lado do técnico Cristian Chivu, logo após a chegada da equipe à capital espanhola.

O anfitrião Real Madrid havia encerrado seus compromissos com a imprensa primeiro, como de costume, quando Kylian Mbappé, que já havia declarado torcer pelo Milan, afirmou que a Internazionale é uma equipe que merece respeito e que Lautaro é um dos melhores atacantes do mundo.

Em resposta a isso, Lautaro disse: "Ouvi o que ele disse. Vamos enfrentar uma equipe que reúne muitos craques, mas temos nossas próprias armas e jogadores que provam estar no mais alto nível ano após ano".

E acrescentou o atacante da Internazionale: "Nos preparamos bem e recuperamos nossas energias. Sabemos contra quem jogamos, e Mbappé certamente é um dos melhores atacantes do mundo".

No aspecto coletivo, a Internazionale frequentemente aparece com atuações fortes diante dos grandes do continente europeu, já que sua trajetória na Liga dos Campeões da Europa na temporada 2024-2025 teve a superação do brilhante Barcelona e do Bayern de Munique, que era um dos principais candidatos ao título antes do início da competição.

E sobre como conseguem isso, surge o questionamento a respeito do segredo desses resultados.

Lautaro disse: "Depende das equipes que enfrentamos. Nós nos adaptamos conforme o adversário, e é natural que sigamos o que o treinador nos pede".

Considerando os padrões recentes da equipe, a eliminação nas oitavas de final na temporada passada foi considerada uma grande decepção.

Comentou o capitão do Nerazzurri: "Nos despedimos da competição precocemente no ano passado, mas é importante aprender com os erros. Espero apresentar o meu melhor e conduzir a Internazionale a chegar o mais longe possível neste ano".

Apesar do forte histórico coletivo da Internazionale diante dos grandes da Europa, o craque Martínez não possui o retrospecto de gols mais impressionante nesses confrontos, mas conseguiu balançar as redes no mais recente grande jogo da Internazionale no Campeonato Italiano diante do Napoli no fim de semana.

Lautaro disse: "O mais importante é que a Internazionale vença. Ouvi tudo o que se diz, mas marquei muitos gols importantes antes de sábado. Estou focado no trabalho coletivo, e foi isso o que sempre tentei fazer. O grupo é mais importante do que o indivíduo".

E acrescentou o atacante argentino: "Foi uma vitória importante diante do Napoli, mas o caminho ainda é muito longo".

Lautaro foi questionado se conquistar a Liga dos Campeões da Europa era um objetivo real para a Internazionale nesta temporada ou apenas um sonho.

Sua resposta trouxe uma confirmação decisiva, quando disse: "É um objetivo. Todos nós temos sonhos, mas isso é mais do que uma obsessão. Precisamos manter a calma, e sabemos que há muitas equipes fortes. É certamente um objetivo para nós. Desde que cheguei aqui pela primeira vez, repeti que precisamos trabalhar duro para entregar o maior número possível de títulos à Internazionale".

E sobre sua opinião a respeito do Real Madrid e do ex-treinador da Internazionale José Mourinho, Martínez disse: "É uma pergunta difícil porque eu não estava na Internazionale naquela época. Ele certamente merece muito respeito pelo que conquistou com a Internazionale, mas estamos focados no presente e queremos apresentar o nosso melhor diante do Madrid".



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