Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1083328393.jpgPhoto Players Images

Traduzido por

Laporta ataca os dois pesos e duas medidas de LaLiga: "É inaceitável o que está acontecendo"

Barcelona
Rayo Vallecano
Espanha

Não é justo que os terrenos de alguns sejam reprogramados enquanto outros são impedidos de usar seu campo

Joan Laporta, presidente do Barcelona, fez críticas contundentes ao que classificou como dois pesos e duas medidas no tratamento dos estádios dos clubes de LaLiga, declarando total solidariedade ao Rayo Vallecano em sua crise recente.

As declarações de Laporta vieram após um jantar de trabalho que reuniu o dirigente com o famoso empresário Jorge Mendes e os dois membros da comissão esportiva do clube, Deco e Alejandro Echevarría.

O Rayo Vallecano havia recebido um duro golpe após a decisão que o proibiu de mandar as partidas em seu estádio, o "Vallecas", por o estádio não atender aos critérios de saúde e segurança exigidos para os jogos do Campeonato Espanhol. 

Essa decisão surpreendente veio apenas 16 dias antes do início da nova temporada do Campeonato Espanhol, configurando uma reviravolta dramática para o clube que, algumas semanas antes, celebrava a chegada à final de uma das competições europeias.

Laporta expressou enorme satisfação com o retorno do Rayo Vallecano para jogar em seu estádio histórico, o "Vallecas", enviando uma mensagem de apoio ao presidente do clube, Raúl Martín Presa.

La Liga
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Espanyol crest
Espanyol
ESP
La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN

Laporta afirmou, em declarações categóricas reproduzidas pelo jornal espanhol "AS": "O Rayo merece voltar ao seu estádio, pois é inconcebível que os terrenos de alguns sejam requalificados, enquanto outros são proibidos de jogar em seu estádio, apesar de terem obtido todas as autorizações necessárias".

As declarações do presidente do Barcelona são interpretadas como uma referência direta aos obstáculos enfrentados por seu clube para retornar ao estádio "Spotify Camp Nou", apesar de atender a todas as condições, ao mesmo tempo em que outros clubes obtiveram facilidades para reagendar seus próprios projetos relativos aos seus estádios.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google