Lampard destaca papel de Willian no Chelsea mais jovem da história

Após vitória por 2 a 0 sobre o Crystal Palace, o treinador exaltou a boa mistura entre veteranos e jovens em seu time

O encontrou dificuldades especialmente no primeiro tempo, mas bateu o por 2 a 0 neste sábado (09), no derby londrino válido pela 12ª rodada da Premier League, e obteve a sexta vitória consecutiva na atual campanha de Campeonato Inglês.

A vitória levou os Blues à terceira posição do certame, com 26 pontos – igual ao e um a mais em relação ao , que entra em campo neste domingo (10) contra o , líder com 31 pontos.

A equipe treinada por Frank Lampard não apenas vai conseguindo bons resultados, como também se destaca pelo futebol bem jogado. É uma surpresa, levando em conta a expectativa no início de temporada: o treinador-ídolo que recebe sua primeira oportunidade em uma potência esportiva que, graças a uma punição da Fifa, não pôde contratar e se viu obrigado a, enfim, usar os jovens das categorias de base.

Pois foi justamente nos 2 a 0 sobre o Palace que o Chelsea já entrou fazendo história: com uma média de idade de 24 anos e 88 dias, o time escalado por Frank Lampard foi o mais jovem dos Blues em toda a sua história na Premier League, além de ter sido o XI inicial mais jovem desta temporada no Campeonato Inglês.

A vitória teve gols de Tammy Abraham e Christian Pulisic, respectivamente de 22 e 21 anos, no segundo tempo. Pulisic, estadunidense contratado antes de a Fifa sacramentar sua decisão contra o clube, voltou a mostrar o seu talento em jogada construída com passes de praticamente todos os seus companheiros para fazer o 2 a 0. Mas o gol inicial, que ajudou a quebrar a barreira defensiva do Crystal Palace, foi anotado por Abraham, que desde agosto não fazia gols dentro de Stamford Bridge.

Foi o 10º gol de Abraham nesta campanha de Premier League, número que o coloca na artilharia e além: com 22 anos e 38 dias, Tammy é o segundo jogador mais jovem do Chelsea a alcançar a primeira dezena de tentos em uma campanha. Arjen Robben tinha pouco menos de 22 anos quando atingiu a mesma marca, mas ao contrário do atual camisa 9, o holandês não vinha da base dos Blues.

“Eu já acreditava nos jogadores mais jovens, eu os via de longe. Conhecemos muito bem a base”, disse um orgulhoso Frank Lampard após a vitória. “Sentimos o clube e conhecemos eles, então isso nos ajudou, mas você nunca sabe como será com os jovens jogadores até você selecioná-los e ainda mais quando os coloca no grupo. Se você tiver dois, três, quatro, então eles terão que se adaptar rapidamente a este nível. Do contrário, não irão durar”.

“Eles claramente mostraram que possuem a habilidade, a mentalidade e o desejo de jogar pelo Chelsea. Eles estão cercados por alguns fantásticos jogadores mais experientes”, observou.

Lampard não poderia acertar mais ao avaliar a mistura entre experiência e juventude que existe hoje no Chelsea. Willian, particularmente, simbolizou como nenhum outro o poder decisivo dos veteranos. Com a faixa de capitão no braço, o brasileiro de 31 anos foi quem mais criou oportunidades para seus companheiros (4) e, com um singelo toque de categoria, deixou Abraham na cara do gol para abrir o caminho da vitória.

Além da assistência, Willian foi um dos que mais correu pelo campo. Segundo dados da Opta, foram 9.45 km, com destaque de ter sido o jogador mais rápido, atingindo uma velocidade máxima de 34.8 km/h.

“O trabalho que o Willian fez hoje, as pessoas querem pensar nele como um ponta e julgá-lo apenas assim, mas eu julgo muito do que ele faz sem a bola e por estar sempre correndo (...) Este equilíbrio que nós temos dá uma sensação boa, que obviamente está ajudando os garotos”.

O Chelsea vai escrevendo uma história interessante através de jogos prazerosos de se assistir. Na última vez em que os Blues chegaram a seis vitórias consecutivas, foram campeões ingleses em 2017. Embora o título não esteja no discurso de Lampard, por causa do nível acima dos demais que Liverpool e City vêm apresentando, no futebol não se pode duvidar de nada.

Por hora, tanto o futebol apresentado quanto os resultados que estão sendo construídos na mistura de gerações feita pelo Chelsea, ao menos deixam Lampard tranquilo para as semanas de descanso em meio à Data Fifa.

“Estamos felizes com o que estamos fazendo. Estamos trabalhando duro. É ótimo ir para a pausa da Data Fifa desta forma. Podemos agora nos sentarmos e ver os outros jogos, e nós respeitamos a posição de Manchester City e Liverpool, e este é o espaço que temos que diminuir nesta temporada. Neste momento estamos próximos e em boa forma”, disse para o BT Sport.

O Chelsea volta a campo em 23 de novembro, justamente para enfrentar o Manchester City pela 13ª rodada da Premier League.

Feliz de ter o descanso das datas Fifa com posição tão boa.