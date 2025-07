"A Champions League vai vir" - Lamine Yamal faz previsão em aniversário de 18 anos e mira também a Copa do Mundo

Após comemorar seu 18º aniversário, o jovem demonstrou confiança ao afirmar que a Champions League logo chegará para ele e para o Barcelona

O QUE ACONTECEU

O Barcelona acreditava firmemente em suas chances de conquistar a tão sonhada Champions League na última temporada, mas viu o sonho ruir de forma dramática nas semifinais, diante da Inter de Milão. Apesar da frustração europeia, os catalães fecharam a temporada 2024/25 com uma Tríplice Coroa nacional: La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha.

O CONTEXTO

As conquistas coletivas se somam às glórias individuais de Lamine Yamal, que teve um ano marcante. A jovem sensação não apenas quebrou recordes, como também foi peça-chave na campanha vitoriosa da Espanha na Euro 2024. O objetivo agora é ainda mais ambicioso: conquistar os títulos mais prestigiados do futebol mundial nos próximos anos.

VOCÊ SABIA?

Entre esses objetivos está a Copa do Mundo com a seleção espanhola e, no nível de clubes, o fim do jejum continental do Barcelona. A última conquista dos culés na Champions League foi em 2015 — uma seca que, segundo Yamal, está prestes a acabar.

O QUE YAMAL DISSE?

Ao completar 18 anos em 13 de julho, Yamal falou à equipe de mídia oficial do clube:

“Com 18, quero conquistar tudo o que conseguimos aos 16 e 17 — e o que ainda falta: a Champions League e a Copa do Mundo. São esses dois títulos que me faltam. A minha mentalidade é de que preciso sair e vencer.”

“Não penso no tempo que tenho pela frente — quero vencer agora. Vou me entregar totalmente para isso acontecer. Só quero dizer aos torcedores que estaremos lá, lutando, e que a Champions League voltará para casa. A Copa do Mundo também.”

O QUE VEM A SEGUIR?

Yamal foi liberado para assinar um novo contrato lucrativo com o Barcelona. A expectativa é de que ele herde a lendária camisa 10, usada com maestria por Lionel Messi. Em ascensão meteórica, o jovem já é apontado como uma estrela global e forte candidato à Bola de Ouro nos próximos anos.