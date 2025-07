Lamine Yamal está pronto para receber a camisa 10 de Lionel Messi no Barcelona? Mais uma temporada com a 19 poderia ser boa para o garoto

Yamal é cotado para herdar a camisa 10 do Barcelona, eternizada por Lionel Messi, mas seguir com a 19 por mais uma temporada também está sendo considerado

Após comemorar seu 18º aniversário, Lamine Yamal foi autorizado a assinar um novo contrato lucrativo com o Barcelona. O prodígio, que já é tratado como uma estrela global, está sendo recompensado também fora de campo — e pode estar prestes a subir mais um degrau na hierarquia do clube.

Com a saída de Ansu Fati para um empréstimo ao Monaco, a lendária camisa 10 voltou a ficar disponível. Ídolo máximo da torcida e oito vezes vencedor da Bola de Ouro, Lionel Messi eternizou o número. Agora, Yamal — também formado em La Masia — pode seguir os mesmos passos e herdar esse símbolo.

O jornalista Guillem Balagué, em sua coluna na BBC Sport, apontou sinais de que Yamal está considerando uma mudança de número: “Ele postou uma foto usando a camisa 19, que veste atualmente — como fez Messi em seus primeiros anos — e depois publicou uma homenagem aos jogadores que já usaram a 10.”Entre os nomes citados, um verdadeiro panteão do futebol: Messi, Maradona, Ronaldinho, Rivaldo, Romário, Hristo Stoichkov, Riquelme, Guardiola e Kubala.Apesar da expectativa, Yamal pode adiar essa grande decisão. Balagué comentou:“A camisa 10 do Barcelona tem gerado especulação há meses. Por respeito, ele evitou o assunto enquanto Ansu Fati ainda estava no clube. Agora, com Fati no Monaco, a escolha está nas mãos de Yamal.”“Embora o clube ainda não tenha feito um anúncio oficial, houve um aumento expressivo nas vendas da camisa 10. Yamal está refletindo: assumir esse peso agora ou continuar com a 19 por mais uma temporada — talvez até fazer 19 anos?”

Yamal começou no time principal vestindo a camisa 41, aos 15 anos. Depois, usou a 27 e atualmente joga com a 19 — número que também carrega na seleção espanhola. Agora, ele é considerado o sucessor natural da mítica 10, e a decisão pode marcar um novo capítulo em sua já meteórica trajetória.