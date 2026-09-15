"Lamentável": torcedores do Al-Nassr chocam Cristiano Ronaldo e pedem a cabeça de Postecoglou

A pesada derrota sofrida pelo Al-Nassr diante do Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, não passou despercebida pela torcida do clube, depois que as reações furiosas explodiram após o revés por 4 a 0, em meio a duras críticas dirigidas a vários craques da equipe e à comissão técnica comandada pelo australiano Ange Postecoglou.

A torcida não poupou Cristiano Ronaldo das críticas, já que alguns torcedores atribuíram a ele parte da responsabilidade pela derrota, e a intensidade da revolta chegou ao ponto de descrever a atuação do capitão da equipe como "digna de pena", diante da incapacidade do Al-Nassr de criar o perigo necessário contra o Al-Ain durante longos períodos da partida.

A revolta não parou em Cristiano Ronaldo, mas se estendeu de forma ainda maior a Postecoglou, depois que a torcida entendeu que o técnico australiano não trouxe o acréscimo esperado, e que o Al-Nassr se apresentou sem soluções claras diante do Al-Ain, tanto no aspecto defensivo quanto ofensivo, o que fez com que as vozes que pedem sua demissão se elevassem com força.

Torcida do Al-Nassr critica Postecoglou

Algumas das críticas se concentraram na reação de Postecoglou durante a partida, considerando que a tranquilidade do técnico e sua incapacidade de mudar o rumo do jogo refletem a falta de soluções adequadas para salvar a equipe. Um dos torcedores escreveu: "A reação fria de Ange mostra que ele não é o técnico certo para o Al-Nassr".

A torcida também exigiu da diretoria do Al-Nassr uma ação rápida caso queira levar a equipe de volta ao caminho dos títulos, com uma das mensagens dizendo: "Sobre Simedo, Simakan e a lenda Cristiano Ronaldo, é preciso tomar providências", em referência à necessidade de avaliar a situação de vários elementos titulares dentro da equipe após o retumbante fracasso asiático.

Pedidos por mudanças e contratações

A torcida do Al-Nassr propôs uma solução rápida para sair da crise, afirmando: "Solução rápida e sem hesitação para reerguer o Al-Nassr, se quiserem os títulos", antes de definir suas exigências com clareza, encabeçadas pela "demissão de Ange", além da contratação de um volante nascido na Arábia Saudita, bem como o reforço da posição de lateral-esquerdo com um jogador da mesma categoria.

Esses comentários revelam o tamanho da revolta dentro das arquibancadas do Al-Nassr após o placar de 4 a 0, especialmente porque a equipe esperava uma apresentação diferente na Liga dos Campeões da Ásia Elite com o retorno de Ronaldo e seus companheiros à competição, mas saiu do estádio Hazza bin Zayed com uma derrota dura que reabriu muitas questões dentro da equipe.