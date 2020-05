LaLiga: clubes retomam treinos coletivos para até 10 jogadores

Na nova fase após paralisação devido ao coronavírus, treinamentos em grupos já são permitidos na Espanha

Os clubes espanhóis já podem trocar os treinamentos individuais por treinos em grupos de 10 jogadores. Clubes como e já postaram fotos desta nova etapa que visa o retorno de LaLiga o mais breve possível, assim que for seguro fazê-lo.

🆕 Nueva semana.

⚽ Vuelven los rondos.

😃 Vuelve el trabajo en grupo.



🇵🇹🎙️ @joaofelix70: "Estamos con muchas ganas de volver a jugar".



💪🏼 #VolverEsGanar

🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/X0O6vUybtc — Atlético de Madrid (@Atleti) May 18, 2020

Desde o dia 4 de maio, a está implementando medidas de relaxamento da quarentena para toda população, passando também pelo futebol. Embora algumas regiões como Madri e Barcelona ainda estejam sob normas mais rígidas, os clubes destas cidades podem seguir as recomendações de LaLiga.

Os grupos de 10 jogadores podem treinar no mesmo horário, desde que estejam em campos diferentes ou, pelo menos, em metades diferentes do gramado. As medidas de prevenção ainda são muito rígidas antes e depois dos treinamentos.

Paralisada desde 12 de março pela pandemia de Covid-19, LaLiga pode retornar no dia 12 de junho. O presidente de LaLiga, Javier Tebas, acredita que este é um passo importante para o retorno da competição.

"O início da próxima fase do protocolo de retorno ao treinamento da LaLiga é mais um passo em direção ao reinício da competição. Será bom poder definir todas as rotinas de treinamento em pé de igualdade. É muito importante que todos os clubes tenham a mesma chance de estar em boa forma. Não é essencial, mas é muito importante e estamos agradecidos por isso", disse Tebas ao El Partidazo.

Tebas também parabenizou a pelo retorno do campeonato neste fim de semana. "Estou muito feliz e os parabenizei porque eles deram um passo muito importante ", disse ele." Nós trabalhamos duro nisso juntos nos últimos meses, trocamos protocolos, idéias, conversamos uma ou duas vezes por semana. Estou muito orgulhoso da Bundesliga. Não foi fácil; eles foram os primeiros a começar a trabalhar e são um exemplo a seguir".