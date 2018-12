Ladrões assaltam casa de Thiago Silva durante jogo do PSG

Jogador estava em campo contra o Nantes e família do atleta no Rio de Janeiro: prejuízo foi grande

Enquanto Thiago Silva estava em campo pelo PSG no confronto contra o Nantes, no último sábado(22), sua casa em Paris estava sendo alvo da ação de assaltantes que levaram vários pertencentes do atleta e de sua família, segundo o jornal L'Équipe.

O assalto ocorreu no centro de uma área nobre e segura em Paris, às margens do Rio Sena. Os policiais foram acionados, mas não conseguiram evitar que levassem joias e relógios de luxo, o que teria causado um prejuízo grande.

A família do atleta não estava em campo, enquanto Thiago Silva estava em campo, sua esposa Isabelle Silva e seus filhos estavam no Rio de Janeiro para as festas de final de ano.