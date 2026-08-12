O ucraniano Andriy Lunin, goleiro do Real Madrid, comentou sobre seu passe decisivo para o companheiro marroquino Brahim Díaz, que resultou no gol da vitória da equipe sobre o Deportivo La Coruña (1 a 0), nesta quarta-feira, sagrando-se campeão da amistosa Taça Teresa Herrera no estádio Abanca Riazor.

Lunin disse, em declarações à imprensa, sobre o lance que definiu a partida: "É algo que acontece de forma natural. Quando você pega a bola ou faz uma defesa, sempre tenta jogá-la rápido. No fim, eu não sabia que o Brahim (Díaz) era tão rápido assim".

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O goleiro da equipe merengue falou sobre as primeiras semanas do período de preparação, sob o comando do técnico português José Mourinho, afirmando: "Foram muito empolgantes, intensas e árduas, mas gostamos muito disso, sinceramente".

Sobre a partida, Lunin disse: "Um jogo muito bom, uma atmosfera incrível no estádio, tudo estava lindo. E o mais importante é que essas partidas nos ajudam na preparação para a nova temporada".

E acrescentou: "O segundo tempo foi um pouco complicado, especialmente do ponto de vista físico, porque ainda estamos no período de preparação, trabalhamos com intensidade e fazemos um grande esforço, mas isso nos ajuda muito antes do início do campeonato".

O Real definiu a partida com o gol de Díaz, que aproveitou o passe longo de Lunin e arrancou com a bola do meio-campo em direção à área adversária, antes de finalizar o ataque com sucesso, dando à sua equipe o título da Teresa Herrera pela décima vez.

Díaz foi titular no Real pela segunda partida consecutiva, após o confronto com o húngaro Ferencváros (2 a 1), mas deixou o jogo contra o La Coruña substituído no início do segundo tempo, cedendo seu lugar ao jovem jogador Mario Rivas.