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Kylian MbappeImago
Jonathan van Haaster

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Kylian Mbappé repugna-se com o estilo de jogo do Paraguai: “Nós também sabemos jogar sujo”

França
K. Mbappe

Kylian Mbappé e Rayan Cherki se manifestaram claramente no sábado, após a vitória da França, sobre o adversário Paraguai. Os sul-americanos cometeram muitas faltas desleais, mas receberam exatamente zero cartões amarelos e acabaram sendo eliminados com uma derrota por 1 a 0.

Praticamente ninguém na seleção do Paraguai se absteve do jogo sujo que marcou a atuação dos jogadores do técnico Gustavo Alfaro. Entre outros, Matías Galarza, Juan Cáceres, Gustavo Velázquez e o ex-jogador do Getafe Omar Alderete se destacaram negativamente.

A França manteve a cabeça fria na maior parte do tempo, embora tenha recebido, no final das contas, três cartões amarelos, contra zero do Paraguai. Isso apesar de algumas cotoveladas, provocações repetidas, simulações e de um jogador ter pressionado o sapato contra a canela de Mbappé.

“Mostramos ao Paraguai que, se eles querem jogar sujo, nós também sabemos”, diz Mbappé. “Se eles nos dizem para dar o fora, vamos gritar o mesmo para eles. O Paraguai não veio aqui para jogar futebol, mas mostramos como se faz.”

“Se precisarmos arregaçar as mangas, é o que faremos. Eles achavam que jogaríamos de smoking, mas também sabemos jogar futebol sujo. Mostramos que não somos apenas um time que sabe jogar futebol ofensivo”, afirmou Mbappé.

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O companheiro de equipe Rayan Cherki, que entrou no segundo tempo, mal acreditava no que via durante a partida. “Não entendo como o Paraguai consegue cometer trinta faltas sem receber nenhum cartão amarelo.”

“Hoje mostramos a todos que querem nos desafiar que estamos prontos”, disse Cherki. Após o jogo, a França se vingou comemorando exaustivamente bem na frente dos paraguaios. Isso gerou um pequeno tumulto, que foi rapidamente contido.

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