Francês está mais uma vez vinculado ao Santiago Bernabéu, mas agora há uma taxa de transferência a considerar, além de seu enorme salário

De acordo com o diário Marca, da Espanha, Kylian Mbappé lamentou a decisão de assinar um novo contrato com o Paris Saint-Germain recentemente.

Dois meses depois de levantar um uniforme do PSG com '2025' estampado às costas, diante de quase 50 mil torcedores, Mbappé teria telefonado para o Real Madrid, perguntando se o clube poderia contratá-lo.

O jornal espanhol afirma que o clube local bão se comprometeu, o que faria sentido nas circunstâncias atuais. Os Blancos, recentemente, foram rejeitados pela estrela francesa, que parecia tão certa de vestir o famoso uniforme branco a partir de julho de 2022.

Em vez disso, o Real Madrid disse a Mbappé para esperar e enfatizou que qualquer acordo para o jogador viria com uma série de condições — incluindo a insistência em não entrar em um leilão.

Se tudo isso for verdade, representaria um sinal para Mbappé, especialmente porque o Real Madrid tem alguns dos cofres mais cheios da Europa.

Tudo aponta para um jogador no sem clima no Parque dos Príncipes, que deixaria de cumprir o contrato se houvesse uma proposta do Real Madrid.

Mas Florentino Perez pode realmente se dar ao luxo de assinar com Mbappé neste verão? E se eles não podem, quem poderia?