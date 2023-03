Kylian Mbappé é "prioridade" para o Real Madrid, mas só se vier de graça

Francês recusou o clube antes, mas ainda é visto como opção viável

Mbappé é sonho antigo do Real Madrid, e muito se engana quem acha que o clube merengue já "superou" o atacante francês, que esnobou a oportunidade de se transferir para Madri em 2022.

Eliminado novamente junto do Paris Saint-Germain da Champions League, desta vez em um duelo contra o Bayern de Munique, o jovem francês deixou o seu futuro no ar ao responder que só deseja ganhar a Ligue 1 com o clube, e que ainda não pensa na próxima temporada.

Com contrato válido com o PSG até 2025, Mbappé vê Florentino e o Real Madrid em uma posição diferente agora. Se antes eram os espanhóis que davam tudo para contar com seu talento, a realidade agora é bem diferente.

Segundo o As, contando com uma cláusula que permite a liberação de Mbappé em 2024, o Real até gostaria de contar com o atacante para reforçar o seu estrelado elenco, mas não gostaria de pagar pelas altíssimas cifras envolvendo um jogador jovem e em evidência como Kylian.

A outra alternativa seria Haaland, reconhecido por sua capacidade assustadora de marcar gols, mas que não encanta tanto Pérez por uma suposta falta de carisma e identificação com o Real Madrid, coisa que Mbappé teria de sobra.