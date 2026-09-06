O fato de Dévy Rigaux não ver o Feyenoord como candidato ao título nacional causa perplexidade em Michiel Kramer. Segundo o ex-atacante do clube de Roterdã, seu antigo empregador deve sempre brigar pelo campeonato.

"Nunca falamos em voz alta sobre o campeonato", disse Rigaux à ESPN, que discutiu com o diretor técnico do Feyenoord a última janela de transferências e projetou o que está por vir nesta temporada.

Essa declaração não entra de jeito nenhum na cabeça de Kramer. "Que papo furado é esse? Você tem de sempre disputar o título com o Feyenoord", afirmou o centroavante aposentado a Rigaux em sua coluna para o 1908.nl.

Kramer ouviu Rigaux declarar que "era preciso abrir espaço financeiro" no Feyenoord. "Oké, então você deveria ter deixado Read sair por 30 milhões e agora Hadj Moussa por 37,5 milhões. Você conscientemente não faz isso, porque, na minha opinião, quer terminar o mais alto possível."

O ex-jogador do Feyenoord se pergunta qual é exatamente a política adotada em De Kuip. "É abrir espaço financeiro? Ou queremos brigar pelo título, manter nossos principais jogadores e ir o mais longe possível na copa e na Europa?"

"Aí eu ouço nosso diretor técnico dizer que nunca foi dito que jogaríamos pelo título. Que queremos diminuir a diferença para o PSV. Que papo furado é esse? Você tem de sempre disputar o título com o Feyenoord", diz Kramer, completamente perplexo com o nível de ambição de Rigaux.

"Isso é simplesmente uma obrigação pela sua posição, porque você é o clube Feyenoord. Independentemente de quais jogadores estão aí e de quais jogadores você contratou", conclui Kramer em sua análise sobre a política técnica em Roterdã.