Kraay ouviu comentários elogiosos sobre a contratação do Ajax: “Ele não se parece com o Messi, mas...”

Hans Kraay Júnior aguarda ansiosamente o início da nova temporada da Vriendenloterij Eredivisie. O repórter e analista está especialmente curioso para conhecer o novo atacante do Ajax, conforme revela em sua coluna para a revista Voetbal International.

“Mal posso esperar!”, comemora Kraay em seu artigo. “Estou no México com minha esposa, onde encontrei alguns fãs de futebol que torcem pelo Al-Hilal e que estão encantados com Marcos Leonardo, o novo atacante do Ajax.”

O entusiasmado Kraay continua. “Eles dizem: ‘Ele não se parece com o Messi, mas é um ímã na área adversária. Ele não marca gols de quarenta metros, nem passa por sete adversários, mas todos os gols que ele faz valem um ponto’.”

Kraay também ouviu dizer que o Ajax vai se divertir “muito” com o Leonardo. “Estou curioso. Tenho a impressão de que, apesar de os jogadores do Ajax estarem bastante entusiasmados com os métodos de treinamento do Míchel – o que é mais comum na pré-temporada –, eles poderiam elevar um pouco mais o nível de exigência em Amsterdã.”

Míchel disse recentemente que o Ajax não pode terminar novamente 28 pontos atrás do PSV. Uma declaração estranha, na opinião de Kraay. “Espero de todo o coração que Jordi Cruijff tenha dito a ele que, no Ajax, é preciso ser campeão e que isso também vale para a próxima temporada.”

“No Ajax, não valem desculpas, nem anos de transição, nem anos de recuo, mas sim a filosofia de Jordi Cruijff: Nós somos o Ajax, temos que ser campeões. Gracias”, assim Kraay conclui sua contribuição sobre o Ajax.