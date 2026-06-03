Kraay observa uma evolução inusitada na seleção holandesa após a entrada de Weghorst

Hans Kraay Júnior assistiu com espanto à entrada de Wout Weghorst na quarta-feira. O altíssimo atacante, que substituiu Cody Gakpo aos 81 minutos, foi totalmente mal utilizado pelos companheiros, segundo o analista e repórter da ESPN.

“Então a seleção holandesa coloca o Weghorst em campo, e aí a gente abre o jogo e recua. Isso deve ter deixado o Ronald Koeman decepcionado também”, diz Kraay, que acompanha de perto a seleção holandesa, colocando-se por um instante no lugar do técnico, que viu sua equipe perder por 0 a 1.

“No momento em que você coloca Weghorst e não consegue passar pela defesa dos argelinos. Assim que alguém dribla pela direita, a bola deveria ser cruzada mais cedo”, observa o decepcionado Kraay aos alas da seleção holandesa.

“Ele não vai cabecear todas as bolas para o gol. Mas aí você deve procurá-lo. Não mudou nada no jogo quando Weghorst entrou. E achei isso muito notável”, o torcedor da Oranje demonstra mais uma vez sua surpresa. “Não faz sentido colocar Weghorst em campo se você vai ficar trocando passes na defesa.”

Weghorst, assim como seus companheiros da seleção holandesa, viu a Argélia marcar o gol da vitória nos minutos finais. O atacante do Feyenoord, Anis Hadj Moussa, cortou da direita para dentro e acertou com precisão o canto superior esquerdo.

Koeman escalou Donyell Malen como atacante contra a Argélia. O atacante da AS Roma começou bem, mas, apesar disso, não conseguiu marcar. No segundo tempo, Memphis Depay teve uma chance, enquanto Malen ficou parado. Mas nem mesmo o atacante do Corinthians conseguiu fazer a diferença no ataque.