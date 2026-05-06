Kraay fica perplexo com a declaração do técnico do Ajax, García: "Isso é inacreditável!"

Hans Kraay Júnior esteve presente no último sábado no clássico entre Ajax e PSV, que terminou em 2 a 2. O repórter e analista escreve em sua coluna na revista Voetbal International que uma coisa lhe chamou muito a atenção na Johan Cruijff ArenA.

“O que mais me chamou a atenção é que o PSV, mesmo com o cansaço de Ibiza, ainda está muito mais em forma do que o Ajax”, refere Kraay em sua coluna semanal, aludindo à viagem do campeão de Eindhoven antes do clássico em Amsterdã.

“Óscar García me disse depois do jogo que esse tem sido o maior problema do Ajax durante todo o ano. Isso é realmente inacreditável”, afirmou o perplexo torcedor de Ophemert, que, no entanto, viu um ponto positivo na equipe de Amsterdã.

“Mas, felizmente, lá estava Mika Godts novamente com um voleio de tirar o fôlego. Depois do jogo, ele disse: ‘Não me importo nem um pouco com as dezenas de milhões de euros que estão sendo jogados na minha cara. Ainda não ganhei absolutamente nada aqui no Ajax. Então, é bem possível que eu simplesmente fique mais um ano aqui’. Isso é ótimo também”, conclui Kraay após ouvir o atacante belga, que está sendo seguido por vários grandes clubes europeus.

Kraay também viu o Feyenoord ter muita dificuldade contra o Fortuna Sittard e vencer por pouco no sul de Limburg. Ele tira uma conclusão dura sobre um jogador que costuma ser uma peça fundamental no meio-campo do time de Roterdã.

“Você sabe, sou um grande fã do Luciano Valente, mas tenho a impressão de que ele está realmente sem gás”, afirma Kraay, que considera Thijs Kraaijeveld “longe de ser titular” e também não se mostra entusiasmado com o ponta-esquerda Tobias van den Elshout.