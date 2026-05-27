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Hans Kraay juniorImago
Rian Rosendaal

Traduzido por

Kraay: “Acho que essa foi uma das ligações mais desagradáveis que recebi do Koeman”

Holanda

Hans Kraay Júnior acredita que Ronald Koeman ficou com dor de estômago por ter deixado Jeremie Frimpong de fora. De forma um tanto surpreendente, o jogador destro do Liverpool não foi incluído na lista definitiva da seleção holandesa para a Copa do Mundo, divulgada na quarta-feira.

“Acho que essa deve ter sido uma das ligações mais desagradáveis que Koeman já fez”, diz Kraay no início de uma análise para a ESPN. “Porque Luciano Valente e Kees Smit não o incomodam por telefone, eu acho.”

“Mas, apesar de sua temporada irregular, Frimpong deve ter contado um pouco com isso. Pois ele foi muito bem nas partidas decisivas contra a Espanha, atuando como ponta-direita avançada.” Kraay se refere, assim, às quartas de final da Liga das Nações do ano passado, quando a Oranje só foi eliminada nos pênaltis. 

Frimpong poderia ter jogado como lateral-direito, uma posição normalmente ocupada por Denzel Dumfries. O jogador, que originalmente é meio-campista, atua na Copa do Mundo como substituto do jogador da Inter.

“Isso também é muito claro. Conhecemos Mats Wieffer no Feyenoord como meio-campista direito. Mas ele está se saindo muito bem no Brighton & Hove Albion como lateral-ala, porque todos achamos que ele é isso. Mas ele também pode jogar como lateral-direito de verdade”, elogia Kraay o ex-jogador do Feyenoord. “Porque assim ele também enfrenta os alas-esquerdos do Arsenal e do Manchester City.”

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“Esse é o segundo lateral-direito de Koeman”, conclui Kraay, que entende bem por que Wieffer foi escolhido pelo técnico da seleção. “Geertruida está tendo uma temporada um pouco irregular. Então, não acho nada estranho a escolha de Wieffer.”

Wieffer (26) soma 14 partidas pela seleção holandesa. Seus últimos minutos em campo datam de junho do ano passado, quando a Holanda venceu Malta por 8 a 0 em Groningen. 

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