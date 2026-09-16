Koulibaly revela: por que ameaçou Salem Al-Dawsari de "morte"?

O senegalês Kalidou Koulibaly, zagueiro do Al-Hilal, revelou bastidores empolgantes sobre sua relação com o companheiro de equipe Salem Al-Dawsari, explicando a maneira como lida com ele dentro de campo e o motivo por trás de uma ameaça bem-humorada de "matá-lo" durante uma das partidas do time.

Koulibaly disse sobre Salem Al-Dawsari no podcast "The mo Show": "Salem talvez seja meio introvertido, não quer mostrar seus sentimentos às pessoas, mas eu acredito que ele é um dos melhores jogadores da história da Arábia Saudita".

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O zagueiro do Al-Hilal esclareceu que Salem Al-Dawsari, com o avanço da idade, passou a ter que dar mais atenção ao seu corpo, apontando que o astro saudita ainda tem uma grande ambição de conquistar mais títulos nos próximos anos.

Koulibaly revelou um diálogo que teve com ele, depois de lhe perguntar por que não falava muito, ao que Salem respondeu que queria fazer história e chegar à liderança dos artilheiros da seleção saudita, além de se tornar um dos melhores jogadores do continente asiático.

E Koulibaly acrescentou: "Farei tudo para ajudá-lo a se tornar o melhor jogador asiático, mesmo que eu tenha que passar a bola para ele às vezes quando não deveria fazer isso", numa referência ao seu desejo de ajudar Salem a alcançar seus objetivos.

Koulibaly abordou um episódio engraçado entre os dois, dizendo: "Às vezes ele não defende. Tudo bem, sem problema, não defenda, mas se você não marcar, eu vou te matar depois disso. Certo, marque", esclarecendo que Salem de fato conseguiu marcar poucos minutos após essas palavras.

Koulibaly encerrou seu relato revelando a reação de Salem após o gol, dizendo que ele olhou para ele como se dissesse: "Fale de novo", em uma cena que refletiu a natureza da relação entre a dupla e o espírito bem-humorado que existe entre eles dentro do Al-Hilal.