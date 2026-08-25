O grego Konstantinos Karetsas, novo jogador do Borussia Dortmund, chamou a atenção durante sua estreia com a equipe no confronto contra o Bayern de Munique pela Supercopa da Alemanha, apesar da derrota de seu time por 2 a 1.

Karetsas atuou como titular na partida disputada no estádio «Signal Iduna Park» e mostrou pinceladas técnicas de destaque, ao evidenciar suas qualidades no drible, na criação de jogadas e no passe, o que fez com que conquistasse a admiração da torcida do Dortmund, que reagiu às suas movimentações em mais de uma ocasião.

Karetsas juntou-se ao Borussia Dortmund neste verão, vindo do Genk, da Bélgica, por 30 milhões de euros, depois de ter se destacado de forma notável no time principal ainda jovem e de ter conseguido deixar sua marca de maneira clara ao longo da temporada passada.

O jornal «Bild» revelou que o belga Vincent Kompany, treinador do Bayern de Munique, manifestou grande admiração pelo jogador de 18 anos após o confronto entre as duas equipes na Supercopa.

O correspondente do Borussia Dortmund no «Bild», Michel Schröder, explicou que encontrou Kompany nos corredores do estádio após a partida e conversou com ele sobre o Dortmund, ocasião em que o treinador do Bayern de Munique revelou sua admiração pelo recém-chegado Karetsas.

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Schröder disse que Kompany lhe contou que o jogador grego, que cresceu na Bélgica e jogou anteriormente no Genk, é «muito bom», indicando que aconselhou acompanhá-lo de perto.

O correspondente do «Bild» acrescentou que a maneira como Kompany falou sobre Karetsas deu a entender que ele conhece o jogador há muito tempo, esclarecendo que o treinador do Bayern «gosta muito dele».

Karetsas havia brilhado com o Genk na temporada passada, depois de ter dado 11 assistências para gols no Campeonato Belga, além de ter marcado dois gols e servido outros cinco em 11 partidas que disputou na Liga Europa.

A admiração pelo jogador não se limitou a Kompany, já que o correspondente do Dortmund considera que Karetsas possui os atributos que o qualificam a se tornar um dos principais craques da equipe nos próximos anos, podendo, inclusive, transformar-se rapidamente em um dos jogadores preferidos da torcida do clube.

O elogio de Kompany a Karetsas vem apenas poucos dias após sua estreia diante do Bayern de Munique, o que reflete a dimensão da impressão que o jovem jogador deixou durante o confronto contra o campeão do Campeonato Alemão, apesar de não ter conseguido conduzir o Dortmund a evitar a derrota e a conquistar o título da Supercopa.