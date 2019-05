Kompany anuncia saída, fecha com o Anderlecht e deixa dúvida no ar: quem será o novo capitão do City?

Zagueiro belga anunciou saída do Etihad Stadium após 11 temporadas em Manchester e fecha com o Anderlecht, do seu país, por três anos

O capitão do , Vincent Kompany, confirmou a sua saída do clube após 11 temporadas, com uma carta aberta aos torcedores, agradecendo a sua lealdade e inspiração. Ele foi anunciado pelo , da , como jogador-treinador por três anos no mesmo momento.

Menos de um dia depois de levá-los a uma vitória por 6 a 0 sobre o na final da , para selar a primeira vitória histórica no futebol inglês, o belga anunciou que jogou seu último jogo pelo Citizens.

O capitão da equipe escreveu: "Caros, Vencedores do ! Volta atrás e bicampeão da ! Volta atrás e bicampeão da ! Vencedores da FA Cup! Acabamos de ver o final de uma temporada incrível. O meu 11º como Blue. Eu não posso acreditar que estou escrevendo isso, mas ... também meu último como um Blue".

"Incontáveis ​​vezes eu imaginei esse dia, afinal, o fim tem sido sentido por muitos anos. Ainda não parece real. O me deu tudo. Eu tentei devolver o máximo que eu podia. Com que frequência alguém tem a chance de terminar um capítulo tão importante, representando um clube com tão grande história e tradição, de uma maneira tão boa?".

O jogador de 33 anos agradeceu aos torcedores e figuras-chave do clube, incluindo o técnico Pep Guardiola, o dono Sheikh Mansour e o presidente Khaldoon Al Mubarak, que trouxe o zagueiro de Hamburgo em 2008 após a aquisição do clube. equipe.

Kompany continuou: "Chegou a hora de eu ir agora. Por mais impressionante que seja, não sinto nada além de gratidão. Sou grato a todos aqueles que me apoiaram em uma jornada especial, em um clube muito especial. Eu me lembro do primeiro. dia, tão claro quanto vejo o último, lembro-me da generosidade sem limites que recebi do povo de Manchester".

Dear all, you can find my Open Letter to the fans, Part 1 of 2 on my Facebook page: https://t.co/j6qZRjJKYu pic.twitter.com/F1k8rUS2hJ — Vincent Kompany (@VincentKompany) 19 de maio de 2019

"Jamais esquecerei como todos os torcedores do Man City permaneceram fiéis a mim em tempos bons e especialmente ruins. Contra todas as probabilidades, você sempre me apoiou e me inspirou a nunca desistir. O Sheikh Mansour mudou minha vida e de todos os torcedores do City. em todo o mundo, por isso sou eternamente grato.Uma nação azul surgiu e desafiou a ordem estabelecida das coisas, acho que incrível.Eu aprecio o conselho e liderança de um bom ser humano, Khaldoon Al Mubarak.Man City não poderia ser É clichê dizer isso, mas também é verdade: sem meus colegas de equipe eu nunca teria estado aqui hoje. Nós lutamos muitas batalhas juntos. Lado a lado. Nos bons e maus momentos. Então, para todos vocês, de o time de 2008-2009 para os atuais vencedores domésticos dos Treble: eu devo a vocês! Uma palavra especial também para Pep e para o pessoal dos bastidores: você tem sido excelente. Você me acompanhou através de tantas dificuldades. tempo. Muito obrigado".

Durante seu tempo no Etihad Stadium, Kompany ganhou 10 grandes honrarias, incluindo quatro títulos da Premier League, duas Copas da Inglaterra e quatro Copas da Liga, com duas vitórias no Community Shield que também foram adicionadas ao troféu.

Ele foi nomeado Jogador da Temporada da Premier League na primeira campanha vitoriosa da City em 2011-12 e foi eleito pela PFA Team of the Year em três ocasiões.