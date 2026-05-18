Koeman recebe imediatamente uma proposta concreta do exterior após atuação heroica contra o Volendam

Ronald Koeman Júnior está na mira do Real Valladolid, segundo informa a revista Voetbal International. O goleiro tem contrato prestes a expirar com o Telstar e, portanto, pode sair sem custos de transferência.

Koeman Júnior tornou-se o herói absoluto do Telstar na tarde de domingo. No último minuto da partida contra o FC Volendam, que valia diretamente pela permanência na divisão, ele converteu um pênalti.

Parece ter sido sua última atuação pelo Telstar. O goleiro já havia deixado claro, no programa Goedemorgen Eredivisie no início desta temporada, que gostaria de voltar a jogar na Espanha.

O Telstar gostaria de manter Koeman, segundo o VI, mas a chance de ele permanecer é muito pequena. Com seu gol, ele ganhou notoriedade internacional.

O Real Valladolid já entrou em contato com a direção de Koeman, segundo informou a VI. Além do Valladolid, vários clubes da segunda divisão demonstraram interesse. Também há interesse da Ásia.

Na próxima temporada, Kaj de Rooij e Robin van Duiven também jogarão pelo Valladolid.