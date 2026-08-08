Koeman Júnior fica profundamente indignado com estas palavras do árbitro Vos

Ronald Koeman junior se manifestou de forma crítica após a surpreendente vitória do Telstar por 2 a 1 sobre o NEC em relação ao tratamento que o goleiro recebeu durante a partida do árbitro Martijn Vos. Koeman foi vaiado pelo público de Nijmegen por suposta cera e também recebeu um cartão amarelo na reta final.

Koeman foi advertido a doze minutos do fim porque, segundo Vos, demorou demais para cobrar uma falta. O goleiro do Telstar, porém, tem a sensação de que foi observado de forma enfática durante a partida.

O repórter Milan van Dongen afirma, em conversa com Koeman, que em alguns tiros de meta ele às vezes escolhia de propósito uma bola que estava um pouco mais longe. “Se você quer dizer assim…", respondeu Koeman diante das câmeras da ESPN. "Eu acho que estão me procurando. Pelo público, pelo árbitro… Eu tenho que pegar a bola e ele já começa a contar.”

Nos acréscimos, Koeman se deparou com uma regra relativamente nova. O NEC ganhou um escanteio porque, segundo a arbitragem, o goleiro demorou demais para cobrar um tiro de meta.

“Você também entende que eu não vou sair correndo”, reagiu Koeman. “Tem que manter o ritmo do jogo e eu acho uma ótima regra, mas também não vamos exagerar. E esse cartão amarelo…”

No lance em que recebeu o amarelo, Bryan Linssen, segundo Koeman, ainda estava muito perto da bola. Por isso, o goleiro considera que Vos ainda não poderia ter começado a contar o tempo disponível naquele momento.

Na sequência, Koeman recebeu uma mensagem chamativa do árbitro. “Aí ele me diz: ‘Eu começaria a pensar em como você quer fazer isso nesta temporada.’ Acho uma reação bem estranha.”

Apesar das críticas, Koeman não quer ficar falando por muito tempo sobre a atuação de Vos. “Fora isso, ele apitou bem, vamos dizer assim”, ri o goleiro, que levou três pontos com o Telstar de Nijmegen. “No fim das contas, ficamos com os três pontos, então isso também já não me importa mais.”