Ronald Koeman Júnior compartilhou uma mensagem chocante pelo Instagram após a surpreendente vitória do Telstar sobre o NEC (1 a 2). No perfil do goleiro, foi tornada pública uma reação privada extremamente grosseira de um seguidor de futebol.

O story no Instagram foi publicado pela equipe de gestão de Koeman, que administra sua conta.

“As DMs desta conta são gerenciadas pela equipe de Ronald (Wasserman, redação). Ainda assim, toda vez é bizarro o que chega nas DMs”, diz o story. “Nesta temporada, vamos expor essas contas com mais frequência.”

Junto do texto, foi publicada uma captura de tela de uma mensagem que Koeman recebeu após a partida. Um usuário chamado Ramon enviou: “kk cachorro, sua kk mãe, que toda a sua kk árvore genealógica morra, kk faggot.”

A mensagem ganha uma carga ainda mais dolorosa por causa da situação privada da família Koeman. Bartina Koeman, mãe de Ronald Júnior, convive com câncer de mama crônico.

Koeman esteve sob as traves durante os 90 minutos na boa vitória do Telstar em Nijmegen, no sábado. O clube da Holanda do Norte protagonizou uma zebra logo na estreia da temporada ao vencer o NEC por 1 a 2. Koeman levou cartão amarelo nos minutos finais por fazer cera.







