Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1080785304.jpgANP
Jeroen van Poppel

Traduzido por

Koeman Júnior compartilha DM chocante: "É bizar o que chega..."

NEC Nijmegen x Telstar
NEC Nijmegen
Telstar
Eredivisie
R. Koeman

Ronald Koeman Júnior compartilhou uma mensagem chocante pelo Instagram após a surpreendente vitória do Telstar sobre o NEC (1 a 2). No perfil do goleiro, foi tornada pública uma reação privada extremamente grosseira de um seguidor de futebol.

O story no Instagram foi publicado pela equipe de gestão de Koeman, que administra sua conta.

“As DMs desta conta são gerenciadas pela equipe de Ronald (Wasserman, redação). Ainda assim, toda vez é bizarro o que chega nas DMs”, diz o story. “Nesta temporada, vamos expor essas contas com mais frequência.”

Junto do texto, foi publicada uma captura de tela de uma mensagem que Koeman recebeu após a partida. Um usuário chamado Ramon enviou: “kk cachorro, sua kk mãe, que toda a sua kk árvore genealógica morra, kk faggot.”

A mensagem ganha uma carga ainda mais dolorosa por causa da situação privada da família Koeman. Bartina Koeman, mãe de Ronald Júnior, convive com câncer de mama crônico.

Champions League Qualification
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC
Olympiacos crest
Olympiacos
OLY
Eredivisie
Telstar crest
Telstar
TEL
Sparta Rotterdam crest
Sparta Rotterdam
SPA

Koeman esteve sob as traves durante os 90 minutos na boa vitória do Telstar em Nijmegen, no sábado. O clube da Holanda do Norte protagonizou uma zebra logo na estreia da temporada ao vencer o NEC por 1 a 2. Koeman levou cartão amarelo nos minutos finais por fazer cera.


KoemanStory


Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google